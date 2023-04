Napoli, domenica seduta mattutina: poi squadra dietro la tv per Inter-Lazio

Dallo scudetto perso in hotel a quello vinto in tv? A Napoli i preparativi per la festa sono in atto da settimane e anche la squadra si prepara ad esultare per il terzo titolo della storia del club partenopeo. Il primo match point è arrivato: se il Napoli batte la Salernitana sabato e domenica la Lazio non fa lo stesso contro l’Inter, l’aritmetica consegnerà il tricolore alla squadra di Spalletti. Come riporta Repubblica, domenica mattina (se la partita di sabato, come sembra, non sarà posticipata e in caso di vittoria contro i granata) a Castel Volturno è prevista una sessione di allenamento ed è verosimile che i giocatori decidano di vedere la sfida tra nerazzurri e biancocelesti tutti insieme. Poi sarà il campo a dare il verdetto: la festa potrebbe partire in giornata o sarà al massimo rinviata di qualche giorno. Questione solo di preparativi, la sostanza è già una certezza.