F1, male le vendite per i GP di Imola e Monza. Sticchi Damiani: “Determinante il momento della Ferrari”

Il pubblico della Formula 1 non sta rispondendo in Italia, con la vendita dei biglietti per i GP di Imola e Monza che procede davvero a rilento. A comunicarlo è stato Angelo Sticchi Damiani, il presidente dell’ACI (Automobile Club Italia). “Dobbiamo mantenere gli impegni con la Formula Uno – ha dichiarato Sticchi Damiani –, e le vendite dei biglietti per le due gare non stanno andando come sperato. Il rendimento della Ferrari è determinante: quando il rendimento della Rossa aumenta, si registrano picchi nella richiesta”. Insomma, con il 2025 (data in cui si dovranno rinnovare i contratti con la Formula Uno) che si avvicina, sembra sempre più difficile l’idea di mantenere nei confini italiani ben due GP.