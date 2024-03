Napoli, domani la ripresa degli allenamenti: risentimento all’adduttore per Rrahmani

Il Napoli torna a sorridere. La squadra di Francesco Calzona ha battuto la Juventus 2-1 ed è tornata a collezionare due vittorie consecutive in campionato, come non accadeva dallo scorso settembre. Dopo il successo sui bianconeri, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center per preparare il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45, in occasione della 28esima giornata di Serie A. Saranno da valutare le condizioni di Amir Rrahmani, sostituito ieri per un risentimento all’adduttore destro.