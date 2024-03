Ciclismo, Tirreno-Adriatico: Ayuso vince la cronometro inaugurale, secondo Ganna a 1″

Juan Ayuso si aggiudica la cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico 2024 e si prende così anche la prima maglia azzurra di leader della classifica generale. Nel percorso di 10 km di Lido di Camaiore, lo spagnolo della Uae Emirates ha sorpreso tutti con una prova straordinaria, in cui ha messo in fila tutti. A cominciare dal grande favorito della vigilia Filippo Ganna, secondo e staccato solo di 1″. Il campione italiano a cronometro abdica così dopo due anni nella corsa dei due mari, dopo aver vinto la prima tappa nelle ultime due edizioni. Completa il podio sul terzo gradino un altro italiano, Jonathan Milan, staccato di 12 secondi. Il friulano della Lidl-Trek ha disputato una grande prova e conferma di volersi giocare fino in fondo le volate di questa settimana contro Merlier e Philipsen, già a partire da domani nella seconda tappa da Camaiore a Follonica.

Quarto posto per l’inglese Ethan Vernon davanti al ceco Josef Cerny. Buon settimo posto per il ciociaro classe 2001 Antonio Tiberi, che potrà giocarsi le sue carte per la classifica generale. Tra i big, oltre allo spagnolo nuova maglia azzurra, quello che si è difeso meglio per le sue caratteristiche è Jai Hindley, che chiude in 12esima posizione a 24″ dal vincitore. Delude il grande favorito per la vittoria finale Jonas Vingegaard: nona posizione per il danese, staccato di 22″ da Ayuso.

