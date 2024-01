Lazio, Sarri: “Successo meritato, Coppa? Conta vincere il derby”

“E’ stata una partita difficile, a tratti sporca, su un terreno non ideale, contro un avversario in forma. La squadra è rimasta sempre in gara, un atteggiamento molto diverso rispetto a qualche settimana fa. Giusta la vittoria, alla fine non abbiamo concesso niente“. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro l’Udinese. “Si sa, a me la formula della Coppa Italia non piace. A noi neanche interessa il passaggio del turno, a noi interessa vincere il derby. Recuperi? Domani Immobile e Luis Alberto hanno un controllo ma non penso ci sia possibilità, speriamo di avere a disposizione gli acciaccati di oggi, Isaksen e Zaccagni. Quello che abbiamo visto nell’ultimo mese è tanta roba ma dobbiamo vedere se sarà l’espressione definitiva. Le sostituzioni all’intervallo – ha precisato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Dazn – non sono state punitive. Sono contento degli ingressi, tutti quelli entrati dalla panchina hanno fatto bene“, ha concluso Sarri.