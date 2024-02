Napoli, digiuno di gol in trasferta interrotto: i partenopei non segnavano fuori casa dal 25 novembre

Il Napoli passa in vantaggio al 65′ contro il Cagliari e lo fa con Victor Osimhen, che permette alla squadra di Francesco Calzona di interrompere il digiuno di gol in trasferta. I partenopei non segnavano da cinque trasferte di fila (1N, 4P) e in un singolo massimo campionato non facevano peggio dall’aprile 1973, quando la serie arrivò addirittura a 14, con Giuseppe Chiappella allenatore. L’ultimo gol in trasferta del Napoli, prima del sigillo in Sardegna di Osimhen risaliva al 25 novembre 2023, quando Elmas siglò la rete del definitivo 2-1 esterno inflitto all’Atalanta di Gasperini.