Premier League 2023/2024: Sarabia regala i tre punti al Wolverhampton, Sheffield United ultimo

Pablo Sarabia regala i tre punti al Wolverhampton, che si issa fino all’ottavo posto della Premier League 2023/2024, alle spalle del Brighton e davanti a formazioni sulla carta più quotate come Newcastle, West Ham e soprattutto Chelsea. Con la vittoria di oggi contro il derelitto Sheffield United, sempre più ultimo, gli arancioneri a questo punto si stanno giocando le posizioni europee e lo faranno probabilmente fino all’ultimo, mentre per gli ospiti la salvezza pare sempre più una chimera, ora è distante otto punti ma in più con tre formazioni da dover scavalcare.

Una partita sostanzialmente equilibrata e per lo più vissuta sul sottile filo di uno stallo che solo un episodio come il gol alla mezzora dello spagnolo Sarabia poteva risolvere. Nel secondo tempo la squadra ospite tenta in qualche modo di trovare il pareggio, ma non c’è una gran reazione e arrivano poche chance per poter rientrare in partita. Resta a 13 punti in 26 partite lo Sheffield, mezzo punto a partita di media, sale a 38 la squadra di casa.