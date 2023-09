Napoli, Di Lorenzo: “Non ci piace stare lì dietro. Osimhen? Non servono questi atteggiamenti”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio in casa del Bologna. “Parleremo tra di noi per cercare di migliorare questa situazione che non ci vede contenti. Manca troppo la vittoria e non ci piace stare lì dietro anche se il campionato è solo all’inizio”. Poi sulla reazione di Victor Osimhen nel momento del cambio: “In questo momento non servono questi atteggiamenti, dobbiamo stare tutti uniti, focalizzato sul nostro obiettivo”.