Europei Ciclismo 2023, Bennati: “Fino alla caduta di Ganna eravamo in lotta con i primi, complimenti ai ragazzi”

Il CT della squadra italiana di ciclismo Daniele Bennati ha analizzato la gara dei suoi ragazzi nella prova in linea a Drenthe: “Fino alla caduta in cui è stato coinvolto Ganna eravamo nel gruppo di testa con tutti i ragazzi. Poi dopo la caduta abbiamo perso Ganna e Trentin e non siamo riusciti a lottare per i primi posti. Faccio i miei complimenti ai ragazzi, che hanno corso con coraggio e attaccamento alla maglia”.