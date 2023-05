Napoli Campione d’Italia: tutte le società di Serie A che si complimentano per lo Scudetto

Tantissimi complimenti stanno arrivando dalle società italiane al Napoli, per la conquista del terzo scudetto. Inter e Milan tra le prime squadre a complimentarsi con la formazione di Spalletti: “Il presidente Steven Zhang e tutto il club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello scudetto”, si legge in un tweet del club nerazzurro. “Congratulazioni al Napoli per la vittoria dello scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato”, scrive la società rossonera. Ma ancora Fiorentina e Lazio: “Congratulazioni Napoli”.