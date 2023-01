Napoli, Di Canio: “Non perde lo scudetto neanche se si addormenta”

Luigi De Canio ha detto la sua sulle possibilità che ha il Napoli di vincere lo Scudetto: “È inutile fare della scaramanzia sciocca, stanno dimostrando di essere più forti delle altre squadre. La vittoria con la Juventus non è stata bella tanto per i cinque gol, ma per la superiorità. Quando c’è una condizione del genere con questa continuità e vista la classifica, se oggi il Napoli dovesse sbandare e addormentarsi probabilmente non lo perderebbe lo stesso lo Scudetto”.

Su Meret, suo giocatore ad Udine ha dichiarato: “Con me era il terzo portiere, un ragazzo con grandi potenzialità, oggi invece è un professionista affermato. Il ruolo del portiere è molto delicato. Quando ci sono la qualità e lo spessore umano tutte le cose vengono fuori quindi bisogna saper aspettare”.