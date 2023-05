Inter: esami per Mkhitaryan, il comunicato del club

Mkhitaryan oggi ha svolto gli esami dopo il problema muscolare sofferto durante il ritorno dell’euroderby di Champions League, Qui di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. L’obiettivo per l’armeno sarà tornare in tempo per la finalissima di Istanbul il 10 giugno.