Napoli, De Laurentiis: “Giuntoli juventino? A saperlo me ne sarei liberato prima…”

“Le dichiarazioni di juventinità da parte di Cristiano Giuntoli? Non me lo aspettavo proprio, mi ha preso di sorpresa. L’avessi saputo prima forse me ne sarei liberato prima”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ribattendo al suo ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, approdato alla Juventus, in risposta alla domanda di un cronista presente alla conferenza stampa per le nuove maglie del club azzurro.