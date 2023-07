Lazio, Lotito conferma a Tag24: “Milinkovic-Savic mi ha pregato di lasciarlo andare”

Inizia a farsi sempre più concreta l’ipotesi di un addio alla Serie A da parte di Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe arrivare alla corte dell’Al-Hilal. Come riportato da Lapresse, il Presidente Lotito avrebbe rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tag24.it. “Mi hanno detto che l’offerta c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società. Lui ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa, vuole cambiare aria. Non so se sia un problema di stimoli, dovete chiederlo a lui“.

Lotito ha poi ribadito di aver cercato un confronto con il giocatore, per chiedergli un rinnovo fino al 2024: “Ho cercato fino all’ultimo di tenerlo, noi eravamo disponibili a rinnovare il contratto ed incrementarlo. Ho un bel rapporto con lui, ma alla fine il giocatore decide quello che vuole fare nella vita. Mi ha telefonato pregandomi di lasciarlo andare. Ho preso un impegno con lui, se fosse arrivata un’offerta normale minima per la Lazio poteva andare. L’offerta è più bassa di 50 milioni, un po’ di meno. Questo è un atto di fede che sto facendo nei confronti del calciatore per un impegno che ho assunto”.