Napoli, De Laurentiis: “Coronamento di 30 anni di aspettative. E’ un punto di partenza”

Il Presidente De Laurentiis e la gioia del terzo Scudetto: “Questo è il coronamento di un’aspettativa che durava da 30 anni. Quando sono arrivata ho detto che saremmo arrivati in Europa in 10 anni e ci siamo riusciti, adesso ci manca la champions.Questa squadra si era appesantita di responsabilità, ci voleva un po’ di area nuova e capacità di volare in alto. Come gruppo, senza individualità. Questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Si, si ripartirà con Spalletti. Questo scudetto è stato costruito in tutti questi anni”.