Masters 1000 Madrid 2023: Struff in semifinale, Tsitsipas esce di scena al terzo set

Esce di scena ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2023 Stefanos Tsitsipas, costretto ad arrendersi in tre set alla freschezza atletica del tedesco Jan-Lennard Struff. Vittoria meritata col punteggio di 7-6(5) 5-7 6-3, delusione per il greco che sperava di poter arrivare fino in finale e si ferma invece ai quarti, mentre in semifinale contro il russo Karatsev avanza il tedesco che vuole sognare in grande.

Primo set dall’epilogo davvero amaro per Tsitsipas, visto che è il tedesco a concedere palle break sia nel quarto che nel decimo gioco, tre in tutto di cui un set point, ma riuscendo a salvarsi ai vantaggi in entrambi i game. A questo punto si va al tie-break per decretare il vincitore del primo parziale e Struff riesce a spuntarla nel momento topico, chiudendo sul 7-5. Tutta la rabbia del greco nel secondo set si riverbera in un’altra palla break in avvio, anche questa non convertita, si resta on serve fino alle fasi finali in cui stavolta l’ellenico riesce a strappare il servizio al rivale, proprio in extremis, portandosi sul 5-6 e servendo portando a casa il set. Si va così al terzo lottatissimo set per decidere l’ultimo semifinalista che se la vedrà con il russo Karatsev. Il primo a rompere gli indugi è Struff, che trova le prime palle break e ne converte subito una portandosi avanti 3-1, tanto basta per gestire il margine e vincere 6-3.