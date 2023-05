Juventus su Twitter: “Visti i complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli”

Una Juventus davvero molto caustica ha twittato subito dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli. Facendo riferimento ai complimenti mai arrivati dai partenopei nonostante i ben 9 Scudetti di fila vinti dai piemontesi, il club bianconero si è così complimentato: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci . Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”

