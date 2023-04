Napoli, De Laurentiis: “Caro biglietti? Basta piangersi addosso”

“I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di questo sono preoccupato essendo scaramantico. A forza di parlare di festa scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo Scudetto? Mi sembra un po’ una follia ma fa parte del colore napoletano. Le polemiche sul caro biglietti? Credo che quando andremo a giocare a San Siro il Milan incasserà oltre 10 milioni, con un prezzo massimo di 800 euro per tagliando, noi forse arriveremo a 5 milioni con un tetto di 500 euro. Questo fatto molto tipico degli italiani di piangersi addosso dovremmo metterlo da parte perché ho sempre considerato il nostro Paese un plus e Napoli un superplus”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine del convegno al Coni ‘Il futuro degli stadi in Italia’. Sullo screzio tra Maldini e Spalletti: “Ci può stare perché quelli sono momenti in cui il risultato di una partita ti può far suscitare reazioni”. Poi individua le chiavi di questa stagione: “Non aver avuto alcuna difficoltà a levare le pecore nere ha contribuito – ha concluso – Si può arrivare a scadenza e scegliere di andare via se non ci si sente partenopei. Credo che i giovani che abbiamo oggi si siano resi conto di essere un corpo unico. Finalmente siamo in undici o ventidue, piuttosto che essere in 3 o 5 a essere partenopei”.