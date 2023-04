Inter, niente ritiro pre-Coppa Italia. E Marotta affida la squadra ad una psicologa

L’Inter scende in campo questa sera a Torino contro la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia, provando ad uscire da un periodo decisamente negativo. L’edizione odierna de ‘La Repubblica’ si è concentrata sulla preparazione dei nerazzurri alla sfida contro i bianconeri, facendo notare come Simone Inzaghi abbia deciso di non programmare un ritiro nella serata precedente all’incontro. I giocatori sono stati lasciati liberi e si ritroveranno direttamente questa mattina per la partenza. Il quotidiano riporta anche come il direttore Beppe Marotta abbia presentato alla squadra Lucia Bocchi, psicologa già con il club ai tempi di Conte. Una figura che potrebbe aiutare i giocatori alle prese con tante difficoltà e una stagione di alti e bassi.