Napoli-Cremonese in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

La 22seima giornata di Serie A vedrà affrontarsi il Napoli di Luciano Spalletti e la Cremonese di Davide Ballardini. La capolista azzurra è alla ricerca dell’ennesimo successo in campionato, per avvicinarsi sempre di più al titolo. Davanti si troverà una Cremonese sempre più in crisi, che però avrà voglia di sorprendere per alimentare le residue speranze salvezza. Appuntamento quindi per domenica 12 febbraio alle ore 20.45, con diretta streaming sull’app di Dazn.