Juventus-Fiorentina, Italiano: “Serve più attenzione. Vogliamo onorare l’Europa”

“Bisogna avere più attenzione, ma è impensabile non concedere qualcosa alla Juventus. Oggi i maggiori pericoli sono arrivati con la palla in nostro possesso, loro sono maestri delle ripartenze. La squadra è stata sempre in partita e ha darto filo da torcere alla Juventus. Ma non siamo contenti, perché stiamo perdendo partite in cui possiamo ottenere dei punti”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium. “Avevamo preparato la partita nel modo giusto. La Juventus sporca palloni e riparte. Kouame poteva darci profondità, con velocità e dinamismo”, ha aggiunto a Dazn. Ora il doppio confronto col Braga agli spareggi di Conference League: “Per noi è un obiettivo, dobbiamo onorarla. Sfidiamo una squadra tosta, ripartiamo dalle prestazioni e da una base buona. Possiamo ben figurare”, conclude.