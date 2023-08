Napoli, colpo in entrata a centrocampo: accordo con il Reims per Cajuste

Colpo in entrata per il Napoli, che ha trovato l’accordo con il Reims per Jens Cajuste, 23enne centrocampista svedese. Un’operazione da circa 12 milioni di euro che porterà il calciatore alla corte del nuovo tecnico partenopeo Rudi Garcia. Arrivato un anno e mezzo fa in Ligue 1 dal Midtjylland, Cajuste ha giocato un totale di 39 partite nel massimo campioanto francese, realizzando 5 reti ed un assist.