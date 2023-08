Inter, Sky: sovraccarico muscolare per Lautaro Martinez, niente amichevole con il Salisburgo

Lautaro Martinez non scenderà in campo quest’oggi alla Red Bull Arena nella sfida amichevole che vedrà l’Inter sfidare il Salisburgo. Un leggero sovraccarico muscolare per l’attaccante argentino, riporta questa mattina Sky Sport. Il capitano nerazzurro, rimasto a lavorare presso il centro sportivo di Appiano Gentile, non appare in dubbio in vista dell’esordio in campionato tra dieci giorni contro il Monza.