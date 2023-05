Napoli, il club puntualizza: “Nessun incontro tra il tifoso arrestato e De Laurentiis”

Dopo le ultime indiscrezioni uscite in merito ad un tifoso del Napoli arrestato in seguito agli scontri avvenuti in occasione della sfida tra gli azzurri e l’Ajax, il club partenopeo ha voluto prendere posizione attraverso un comunicato: “Il Calcio Napoli precisa che il signor Gennaro Grosso, arrestato (come riferito da fonti stampa) per presunte aggressioni ai danni dei tifosi dell’Ajax, non ha mai preso parte all’incontro tra il Presidente De Laurentiis e i capi ultrà, incontro di cui la Prefettura di Napoli era stata preventivamente avvisata”.

“La foto che ritrae il Presidente De Laurentiis con gli ultrà è stata scattata alla fine dell’incontro in prossimità di un’entrata dell’Hotel Britannique. Il signor Grosso si è evidentemente inserito successivamente tra i tifosi sopraggiunti all’incontro stesso, al quale erano presenti funzionari della DIGOS”, ha concluso il Napoli nella nota.