Fabio Galante a Piazza di Siena: “Manchester City-Inter? E’ una finale, tutto può succedere”

La ‘Legend’ di Sport e Salute, Fabio Galante, recatosi a Villa Borghese per il CSIO di Piazza di Siena, ha raccontato le proprie sensazioni dopo la finale di Coppa Italia vinta dall’Inter contro al Fiorentina: “Ero allo stadio. E’ stata una partita difficile, perché la Fiorentina ha fatto un’ottima gara e poteva anche pareggiarla. Fortunatamente l’Inter è riuscita a portare a casa il risultato e ripetere la vittoria dello scorso anno, anche se sicuramente la partita più importante sarà il 10 giugno”.

Adesso, però, i nerazzurri dovranno affrontare la finale più importante della stagione: “In percentuale, dico 60 City e 40 Inter. Spero di andare a Istanbul per vederla di persona. Sappiamo che è una partita difficile, ma l’Inter la giocherà al meglio delle sue possibilità. E’ una finale, tutto può succedere, e già essere lì è un grandissimo merito. Il Manchester City è una grandissima squadra”.

Essere a Villa Borghese sugli spalti di Piazza di Siena è stata una grande emozione per Fabio Galante: “E’ sempre un piacere venire per assistere a questo evento. L’atmosfera è molto bella e rilassante, c’è grande emozione nel vedere le gare. C’ero stato già lo scorso anno, siccome capita in un periodo ricco di tanti altri eventi, come gli Internazionali di tennis e la finale di Coppa Italia”.