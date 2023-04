Napoli, Chelsea su Osimhen: i Blues provano ad anticipare la concorrenza

Non solo il Bayern Monaco. Anche il Chelsea si è iscritto alla corsa per Victor Osimhen, confidando di poter ottenere il sì del 24enne attaccante anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Lo riporta il portale ’90min’. I Blues puntano sulla volontà del giocatore di misurarsi con la Premier e di vestire la maglia del suo idolo, Didier Drogba. La concorrenza non manca, ma ci sono segnali che fanno ben sperare in casa Chelsea. Il Manchester United infatti sembra voler fare all in su Harry Kane, il Bayern difficilmente potrebbe eguagliare economicamente la proposta dei londinesi, mentre il Psg deve cedere esuberi e risolvere il nodo allenatore. Il Chelsea, allo stesso tempo, ha bisogno di fare cassa e vendere calciatori che non rientrano nel progetto futuro: Gallagher, Havertz, Pulisic e Ziyech su tutti.