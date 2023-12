Napoli-Cagliari a rischio slittamento? Controlli al ‘Maradona’ per i danni del vento

Possibile ritardo per Napoli-Cagliari, match della sedicesima giornata di Serie A, in programma allo stadio ‘Maradona’. Come riporta il Mattino, il forte vento delle ultime ore avrebbe provocato dei danni alla copertura dello stadio, creando problemi organizzativi. Per questo motivo i cancelli sono rimasti chiusi, causando lunghe file agli ingressi dell’impianto. L’apertura dei cancelli era prevista originariamente per le 15.30, ma in attesa dell’ok della questura gli addetti all’organizzazione hanno preferito posticipare l’ingresso del pubblico. Sono in corso i controlli per verificare se ci sono parti della copertura a rischio. Un episodio simile si verificò nel dicembre 2019 (a seguito di un nubifragio). In quel caso la partita contro il Parma slittò di mezz’ora. Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti sul match.