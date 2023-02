Napoli, buone notizie per Osimhen: il bomber si allena in gruppo

Buonissime notizie in casa Napoli, con Victor Osimhen che è già tornato ad allenarsi in gruppo dopo quanto accaduto venerdì contro nella sfida al Sassuolo: dopo aver segnato il suo 18esimo gol in campionato e aver giocato un’altra partita eccezionale, il nigeriano era uscito dal campo all’85’ visibilmente dolorante alla coscia, facendo preoccupare tutti i tifosi del Napoli. Ma l’allarme è già rientrato: il capocannoniere della Serie A ha svolto tutta la seduta odierna con il gruppo. Sospiro di sollievo, dunque, per Luciano Spalletti, il quale potrà contare sul suo numero 9 nella partita di Champions League contro il Francoforte.