Scontri in Bundesliga: aggrediti i tifosi dello Schalke, 4 feriti

Scontri prima della partita di Bundesliga tra Schalke e Union Berlin. Alcuni tifosi della squadra di Gelsenkirchen sono stati aggrediti da un centinaio di persone, probabilmente apppartenenti alle tifoserie di Rot-Weiss Essen e Borussia Dortmund. Gli aggressori si sono presentati al luogo di riunione dei tifosi dello Schalke con delle mazze da baseball. Da lì la rissa che ha coinvolto tre tifoserie. “Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui un autista di autobus”, ha aggiunto la polizia, che ha aperto un’inchiesta per disturbo all’ordine pubblico e lesioni personali. I feriti sono stati portati in ospedale e sono in condizioni stabili.