Napoli, Bruno Giordano elogia Osimhen: “Può fare 30 gol, è il migliore in Serie A”

Bruno Giordano è stato una pedina fondamentale nell’attacco del Napoli che, nel 1987, vinse il primo scudetto della sua storia. Oggi, con gli azzurri che puntano a conquistare il terzo alloro tricolore, Giordano ha elogiato Victor Osimhen in un’intervista rilasciata presso il Corriere dello Sport, emittente al quale ha dichiarato: “È il giocatore più importante e più forte in Serie A: nessuno è decisivo quanto lui, nessuno ha la sua stessa visione dell’azione offensiva. Segna in media una rete ogni 96 minuti, dunque non sarei affatto sorpeso qualora riuscisse a raggiungere quota 30 gol in campionato, considerando che ci sono ancora 19 partite da giocare. Scudetto? Mi sembra giusto che lo vinca il Napoli”.