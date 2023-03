Napoli-Atalanta, il magazziniere Tommy Starace porta il caffè a Diletta Leotta e al team Dazn (VIDEO)

di Giorgio Billone 65

Comico siparietto nel pre partita di Napoli-Atalanta allo stadio Maradona. Il magazziniere del club azzurro, Tommy Starace, noto per i suoi video con Mertens nelle scorse stagioni, ha deciso di irrompere all’improvviso in diretta su Dazn, mentre Diletta Leotta interloquiva con gli ospiti Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini di temi tattici e di Lobotka, portando il caffè (sua nota caratteristica) e distribuendolo. Un momento comico prima di una partita molto importante, in alto ecco il video.