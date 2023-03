Premier League 2022/2023: il Tottenham rialza la testa, vince anche il Chelsea

Vittorie per Tottenham e Chelsea nel pomeriggio in compagnia della Premier League 2022/2023. Al nuovo White Hart Lane, dopo la grande delusione per l’eliminazione in Champions League contro il Milan, i ragazzi di Antonio Conte rialzano la testa e trovano un rotondo successo per 3-1 contro il Nottingham Forest. Mattatore assoluto è Harry Kane, che segna una doppietta nel primo tempo, nella ripresa prima Son arrotonda il punteggio, poi Worrall nel finale segna la rete della bandiera, da segnalare anche un rigore sbagliato dagli ospiti ma negli ultimi secondi del recupero. Deve invece soffrire un po’ di più la squadra dei Blues, avanti con Chilwell ma ripresa sempre nel primo tempo da Doka. Ci pensa nella ripresa il solito decisivo e scatenato Havertz a regalare i tre punti ai ragazzi di Potter, che nel finale trovano anche il tris a opera di Kovacic.

Nelle altre partite del pomeriggio, un gol di McNeil al primissimo minuto regala tre punti d’oro all’Everton contro il Brentford e così la squadra di Liverpool prova ad allontanarsi dalle zone calde. Pirotecnico 2-2, infine, tra il Leeds e il Brighton di De Zerbi: Bamford risponde al vantaggio targato MacAllister, nella ripresa show di Harrison: prima segna nella propria porta uno sfortunato autogol, poi si fa perdonare siglando la rete del definitivo pareggio.