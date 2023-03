Cremonese-Fiorentina, Italiano: “Affrontiamo una squadra temibile, massima concentrazione”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida dello Zini contro la Cremonese valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Dopo il successo di giovedì scorso in Conference League siamo costretti subito a riattivare l’interruttore, a cercare di stare con la testa dentro gli impegni importanti. Domani ci attende una gara di campionato dove sappiamo tutti che dobbiamo ancora cercare di pedalare, ottenere punti importanti, fare prestazioni di livello. Affronteremo una squadra molto temibile, quindi massima concentrazione perché sarà una battaglia. La Cremonese ha cambiato passo, ha ottenuto risultati importanti, saranno nostri avversari in semifinale di Coppa Italia e in campionato stanno viaggiando forte. E’ una squadra che sta lottando per un obiettivo importante, avranno necessità di ottenere punti, quindi noi dovremmo andare là con grandissimo spirito”.

“Stiamo bene fisicamente perché quando sei in fiducia un po’ di fatica non viene percepita – ha aggiunto Italiano -. Mi auguro che questi momenti durino a lungo perché giocando tante gare dobbiamo star bene anche mentalmente. Abbiamo tante partite ravvicinate, non è semplice, cerchiamo sempre di recuperare tutti al 100%. Servirà il massimo dell’attenzione in tutto quello che facciamo. Alcune partite le stiamo giocando da squadra che sa quello che vuole, che scende in campo determinata, senza avere quelle sbavature che ci hanno concesso poche gioie e che ora si stanno tramutando in vittorie e gol. Mi auguro si prosegua su questo atteggiamento che è molto positivo. Non dobbiamo mollare, non dobbiamo staccare la spina perché mancano pochi mesi e dobbiamo cercare di essere ancora questi”.

La squadra guidata da Italiano arriva da un solo gol subito nelle ultime tre partite giocate tra campionato e Conference League. “Sono contento anche da questo punto di vista perché quando innalzi l’attenzione e tutto quello che riguarda la percezione del pericolo si ottengono questi risultati. Stiamo iniziando ad essere molto concentrati nella nostra area di rigore nel momento di difendere, siamo riusciti a sbloccare anche i nostri attaccanti e siccome la differenza si fa sempre in quegli undici metri in questo momento stiamo lavorando con la giusta testa ed il giusto atteggiamento, i risultati recenti ci fanno immensamente piacere. Concentrazione massima su ogni competizione“.