Barcellona, Xavi: “Dubbi sul gioco espresso contro il Real, resta la gara di ritorno”

Xavi ha commentato ai microfoni di Movistar il successo per suo Barcellona per 1-0 sul Real Madrid nella semifinale d’andata della Copa del Rey: “Risultato è molto positivo, siamo soddisfatti del lavoro fatto ma resta ancora la sfida di ritorno. Abbiamo limitato il Real che di solito ha molte occasioni e oggi non ne ha avuta una chiara fino all’89’. Abbiamo vinto tanti duelli nonostante non ci abbiano concesso molte occasioni e non siamo riusciti ad avere il predominio. Resta in dubbio il gioco espresso questa sera”.