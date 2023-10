Napoli, Antonio Conte: “Per adesso ribadisco la volontà di stare fermo”

Antonio Conte per ora dice no ad un possibile incarico di allenatore nel bel mezzo della stagione. L’ex allenatore di Juventus e Inter, accostato in queste ore alla panchina traballante di Rudi Garcia al Napoli, è intervenuto sui social per ribadire la sua posizione: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia”. Nelle ultime ore si erano accumulate le voci su presunti contatti tra il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Al momento, però sembra sfumare l’opzione legata al tecnico italiano. Al momento il Napoli è quinto, con 14 punti, 17 gol fatti e 9 subiti e la posizione di Rudi Garcia non è più solida come alcune settimane fa.