Giani: “Daremo appoggio per la candidatura di Firenze per ospitare gli Europei di calcio”

“Lo stimolo dell’evento dà sempre un’accelerazione. Sono convinto che quando c’è uno stimolo del genere serve sempre. Ben venga, anzi come Regione Toscana daremo massimo appoggio a una candidatura per Firenze ad ospitare gli Europei di calcio”. Queste le parole del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, riguardo l’eventuale candidatura di Firenze per ospitare gli Europei di calcio che. Secondo Giani, la manifestazione darebbe anche l’impulso al restyling dello stadio Franchi: “Ritengo che a quel punto si sbloccherebbero anche le risorse per lo stadio di Firenze. Restaurare e dare una vocazione moderna a un’opera così diventerebbe un fatto importante non solo per Firenze, ma per tutto il Paese”.