Napoli a +15, un imprenditore prepara le maglie Scudetto: “Ci attrezziamo per la festa”

I quindici punti di vantaggio del Napoli dall’Inter seconda fanno stare tranquillo Luca Febbraio, piccolo imprenditore tessile che nel suo laboratorio a Napoli sta preparando con largo anticipo su t-shirt celebrative del terzo scudetto partenopeo. “Credo – dice in una conversazione con l’ANSA – di essere tra i primi a partire con le magliette ma so che sono a decine ora i piccoli laboratori che si stanno attrezzando per le giornate di festa”. Poco spazio per la scaramanzia. “Oltre ad essere una bella e sospirata vittoria – spiega Luca – sarà una boccata di ossigeno per la città e per molti napoletani che in un modo o nell’altro trarranno vantaggio da questo evento “.