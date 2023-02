Lazio e Roma avanti in Europa: Sarri giocherà martedì 7 marzo l’andata di Conference League

Roma e Lazio superano gli spareggi europei e il calendario subisce una piccola rivoluzione. Dopo aver passato il playoff di Conference League contro il Cluj, i biancocelesti di Sarri giocheranno l’andata degli ottavi martedì 7 marzo alle ore 18.45 e non giovedì 9, quando l’Olimpico sarà occupato dai cugini romanisti in Europa League. Un’eccezione alla regola che prevede la Conference in programma il giovedì, ai sensi dell’articolo 22: “Se più di un club della stessa città, o entro un raggio di 50 km (31 miglia) l’uno dall’altro, partecipa a una delle competizioni UEFA per club e/o gioca nello stesso stadio, e se la federazione e i club interessati dichiarino esplicitamente al momento dell’ingresso nei club che le loro partite non possono essere giocate nello stesso giorno o in giorni consecutivi, l’amministrazione UEFA può modificare o confermare le date e gli orari di calcio d’inizio in conformità con i principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club“. Così sarà fatto, dando precedenza all’Europa League e quindi alla Roma. Si spiega così anche la decisione di anticipare a venerdì 3 marzo la sfida di campionato tra Napoli e Lazio.