MOVIOLA – Torino-Monza, gol Miranchuk annullato: Var toglie fuorigioco ma c’è mani Sanabria

Episodio da moviola in Torino-Monza per il gol di Miranchuk che viene annullato. Molto controverso questo episodio, visto che la rete viene annullata inizialmente per fuorigioco di Miranchuk, che però non c’è. Il Var, inoltre, si accorge però di un tocco di braccio di Sanabria, che scocca il tiro poi respinto prima del tap-in del trequartista russo, dunque Zufferli viene chiamato al monitor da Abbattista (dopo lunga review) e cambia il motivo dell’annullamento della rete: non offside ma mani precedente. Da segnalare che dopo il tocco galeotto di Sanabria ce ne sarebbe stato un altro di Birindelli, sanato dalla precedente irregolarità dell’avversario.