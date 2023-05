Milan, paura che Leao salti il derby di Champions: senza di lui una vittoria in otto partite

Senza Rafael Leao, il Milan è tutta un’altra squadra. A dirlo sono i numeri: infatti, su otto partite in cui hanno dovuto fare a meno del loro fuoriclasse, i rossoneri hanno vinto soltanto una volta (con il portoghese che, tra l’altro, era entrato a gara in corso e aveva segnato), poi quattro pareggi e due sconfitte. Insomma, il gioco ne risente e l’imprevedibilità dell’azione non è la stessa senza di lui, così come diminuisce la pericolosità della squadra anche nelle azioni di contropiede, più difficili da portare avanti senza poter contare sulla sua straordinaria velocità palla al piede. È per questo che il Milan farà di tutto per l’averlo già a partire da mercoledì, in occasione dell’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter. Leao, nel match di sabato contro la Lazio, è uscito dopo pochi minuti a causa di un infortunio all’ingiune, pur rassicurando che non si tratti di qualcosa di troppo grave. I tempi, però, stringono e il rischio che l’esterno rossonero possa non farcela a recuperare in tempo è concreta.