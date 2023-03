MOVIOLA – Spezia-Inter, corretti i rigori nel finale: Dumfries protagonista

Finale infuocato allo stadio Picco di La Spezia. Nel match tra Spezia e Inter, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Simone Inzaghi si gettano alla disperata per acciuffare quantomeno il pareggio e ci riescono con Dumfries che viene calciato nelle parti bassi. Per l’arbitro Marinelli nessun dubbio, è calcio di rigore. Dal dischetto va Lukaku e fa 1-1. Ma due minuti più tardi, nell’altra area di rigore, Dumfries spinge Kovalenko e Marinelli fischia di nuovo rigore. Stavolta è Nzola a non sbagliare nonostante Handanovic avesse intuito. Entrambi gli interventi sono negligenti, giusto fischiare rigore.