Liga 2022/23: tre rigori decidono il match, pareggiano Cadice e Getafe nello scontro salvezza

Cadice e Getafe si affrontano nello scontro salvezza, il pareggio lascia entrambe a due passi dalla zona retrocessione. Termina 2-2 la sfida del Nuevo Mirandilla valevole per la 25esima giornata di Liga 2022/23.

Sono tre rigori e un colpo di testa a decidere le sorti del match. Al 39esimo minuto ci pensa Sobrino a sbloccare il risultato, Carcelen mette un cross lungo e teso l’area, è l’esterno numero 7 a staccare bene di testa e insaccare il pallone sotto al sette. Nella seconda frazione di gioco arriva prima il rigore per gli ospiti messo a segno da Unal al 61esimo e poi il nuovo sorpasso su penalty dei gialloblù. Per gli uomini di Sergio è Alcaraz a presentarsi sul dischetto e a spiazzare Soria con un tiro centrale. Sul finale succede di tutto, l’incontro arriva fino al 105 esimo minuto, ed è proprio nei secondi finali che viene assegnato l’ennesimo rigore agli ospiti: giallo per Ledesma e una nuova possibilità per Unal che non sbaglia battendo all’angolino basso di sinistra. Termina 2-2 al Nuevo Mirandilla.