MOVIOLA – Sassuolo-Roma, Erlic su Kristensen: per Marcenaro è rigore

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Sassuolo-Roma, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallorossi attaccano alla ricerca del gol del pareggio e, con un uomo in più, entrano dentro l’area di rigore con Kristensen che viene agganciato da Erlic. Per Marcenaro non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore. Il contatto c’è, rimane la decisione del campo ed è la cosa giusta. Dagli undici metri Dybala è glaciale e fa 1-1.