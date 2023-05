Probabili formazioni Empoli-Lazio, trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma nel weekend del 4 giugno nel palcoscenico dello stadio Carlo Castellani e sarà trasmessa in diretta su Dazn. I padroni di casa, dopo aver conquistato la salvezza con largo anticipo, vogliono chiudere la stagione con un altro successo prestigioso. I biancocelesti, dal loro canto, sono già certi di un posto in Champions League e sperano di ottenere il secondo posto in classifica. Di seguito le possibili scelte di formazione dei due tecnici Paolo Zanetti e Maurizio Sarri.

EMPOLI – Bandinelli e Parisi torneranno dalla squalifica e riprenderanno rispettivamente posto in difesa e a centrocampo. In attacco, invece, Cambiaghi resta favorito su Satriano per affiancare Caputo; Fazzini alle spalle delle due punte.

LAZIO – Ancora da valutare le condizioni di Marcos Antonio e Danilo Cataldi, ma ad ogni modo in mezzo al campo dovrebbero agire Milinkovic-Savic, Vecino e Luis Aberto. In attacco confermato il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Bandinelli, Haas; Fazzini; Caputo, Cambiaghi.

Ballottaggi: Cambiaghi 55% – Satriano 45%.

Indisponibili: De Winter, Marin.

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Aberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi:

Indisponibili: Cataldi, Marcos Antonio.

Squalificati: –