MOVIOLA – Roma-Verona, Folorunsho fa 2-1: Sacchi annulla il gol per fallo su Karsdorp. Poi fischia rigore

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Roma-Verona, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Marco Baroni provano a reagire dopo il 2-0 del primo tempo e attaccano con una bella palla che arriva dentro l’area di rigore con Folorunsho che stacca di testa e fa 2-1. L’arbitro Sacchi nel momento in cui la palla entra in porta fischia fallo in attacco, per il direttore di gara la spinta del giocatore del Verona su Karsdorp era da punire. Il Var non interviene perché rimane una valutazione da campo. Baroni prende il tutto con un sorriso amaro e ironico. Si rimane sul 2-0.

Anche se, qualche minuto più tardi, il Verona ha la grande occasione per riaprire la partita. Cross che arriva dentro l’area di rigore, colpo di testa di Djuric che viene deviato da Llorente in calcio d’angolo. Ma il tocco del difensore della Roma è con il braccio largo, motivo per cui Sacchi viene richiamato al Var e fischia calcio di rigore. Dal dischetto però Djuric tira alle stelle sprecando un’occasione ghiottissima.