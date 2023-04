MOVIOLA – Roma-Udinese, rigore per mani di Mancini: Rui Patricio para a Pereyra

Episodio da moviola in Roma-Udinese per il calcio di rigore concesso ai friulani per il tocco di mano di Mancini su un tiro diretto verso la porta. Il braccio è abbastanza largo e così Giua fischia subito il penalty, lo fa in modo corretto e ammonisce il difensore bianconero. dal dischetto va Pereyra e Rui Patricio gli dice di no e para. Dunque decisione corretta a livello arbitrale, nessun dubbio.