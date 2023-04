Basket, Serie A 2022/23: vincono Brescia, Bologna e Scafati su Tortona, Trento e Pesaro

La domenica di basket della quintultima giornata di regular season di Serie A porta le vittorie di Brescia, Bologna e Scafati che prevalgono rispettivamente su Derthona, Trento e Pesaro. Quando le giornate iniziano ad essere poche a disposizione i risultati sono preziosi in ottica playoff. La sorpresa sicuramente arriva dal match fra Brescia e Derthona con i padroni di casa che hanno fermato la corsa della terza della classe, grazie ad una grande prova di Petrucelli e di Caupain che hanno guidato Brescia verso la rimonta nel quarto quarto ed alla conseguente vittoria all’overt time per 77 a 90 in favore delle Rondinelle.

Alle 19.00 poi è stato tempo della prima della classe, della Virtus Bologna che, dopo due sconfitte consecutive, ha sbrigato rapidamente la prativa Trento in una sfida che è stata sin dal principio in controllo di Bellinelli e compagni. Finisce 96 ad 80 con i parziali chiusi rispettivamente sul 23-11 (primo quarto), 26-20 (secondo quarto), 28-25 (terzo quarto) 19-24 (quarto quarto). Il Bologna rimane fortemente e saldamente allaa vetta della classifica. Per Trento battuta d’arresto dopo le due vittorie consecutive.

Alle 20.00 ha chiuso il programma il match fra Vis Pesaro e Scafati. Il match è stato in equilibrio fino all’ultimo quarto quando Scafati ha messo definitivamente la freccia guidata da un super Logan e da un ottimo Rossato. Per Scafati vittoria importante per allontanarsi dalla zona della bassa classifica. Per Pesaro continua il momento negativo dopo le tre sconfitte consecutive.