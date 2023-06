MOVIOLA – Roma-Spezia, Reca sbilancia Dybala: per Maresca non è rigore

Succede di tutto sui campi di Serie A in questi ultimi minuti della trentottesima giornata. Ci si gioca la salvezza e dopo il gol del Verona in questo momento sarebbe spareggio. Ma all’Olimpico la Roma, che contende alla Juventus il sesto posto in classifica, protesta per un calcio di rigore sull’1-1. Su una palla in profondità Dybala sembra arrivare prima sul pallone rispetto ai difensori bianconeri e viene sbilanciato da Reca. A terra dolorante Dybala per un problema alla spalla, ma non arrivano suggerimenti dalla sala Var, Maresca non va al monitor. Niente rigore.