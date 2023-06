Atalanta-Monza, clamorosa rete di Koopmeiners: tripletta con gol da centrocampo

Gol clamoroso di Teun Koopmeiners in una serata per lui da incorniciare: in Atalanta-Monza, il giocatore olandese ha siglato un tripletta e, non contento, ha voluto anche farla bellissima. Il gol del 4-1, quello che suggellato la tripletta, è arrivato con un inaspettato e strepitoso gol direttamente da centrocampo. Certamente c’è qualche colpa di un Di Gregorio fuori posizione, ma le rete segnata da Koopmeiners è davvero da vedere e rivedere.