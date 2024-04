MOVIOLA – Napoli-Frosinone, Rrahmani-Cheddira: per Fabbri è rigore, Meret para su Soulé

Per l’arbitro Michael Fabbri è rigore il tocco di Rrahmani ai danni di Cheddira in area, e così si va dal dischetto in Napoli-Frosinone. L’arbitro di Ravenna punisce il lieve tocco del centrale kosovaro sul centravanti dei ciociari e il Var Serra, con Irrati a coadiuvarlo, confermano. Il contatto c’è, anche se non nitidissimo: la decisione, seppur su un tocco non particolarmente evidente, pare supportabile. Dal dischetto va il solito Soulé, ma è in crisi nera come la sua squadra e Meret lo ipnotizza. Si resta così sullo 0-0.